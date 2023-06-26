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26 июня, 18:28

Угроз в Останкинской башне после сообщения о минировании не обнаружено

ТАСС: Специалисты закончили осмотр Останкинской башни, угроз не обнаружено

Угроз в Останкинской телебашне не обнаружено, специалисты завершили осмотр после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телебашни.

"Обследование завершено в 20:45. Угроз не обнаружено", — сказано в сообщении пресс-службы.

В Москве промышленный альпинист упал с Останкинской башни и выжил

В Москве промышленный альпинист упал с Останкинской башни и выжил

Сегодня вечером стало известно, что из Останкинской телебашни эвакуируют сотрудников и посетителей. Причиной стал анонимный звонок с сообщением о том, что здание заминировано.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Юрий Лысенко
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