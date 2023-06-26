Угроз в Останкинской башне после сообщения о минировании не обнаружено

Угроз в Останкинской телебашне не обнаружено, специалисты завершили осмотр после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телебашни.

"Обследование завершено в 20:45. Угроз не обнаружено", — сказано в сообщении пресс-службы.