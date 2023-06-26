Угроз в Останкинской башне после сообщения о минировании не обнаружено
ТАСС: Специалисты закончили осмотр Останкинской башни, угроз не обнаружено
Угроз в Останкинской телебашне не обнаружено, специалисты завершили осмотр после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телебашни.
"Обследование завершено в 20:45. Угроз не обнаружено", — сказано в сообщении пресс-службы.
Сегодня вечером стало известно, что из Останкинской телебашни эвакуируют сотрудников и посетителей. Причиной стал анонимный звонок с сообщением о том, что здание заминировано.
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ТАСС / Михаил Терещенко