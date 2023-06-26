Virgin Galactic запустит первый коммерческий суборбитальный рейс 29 июня
Американская компания Virgin Galactic готовит к запуску первый коммерческий суборбитальный полёт 29 июня. Об этом сказано в сообщении компании, которое было распространено в понедельник.
Экипаж будет состоять из троих итальянцев. Они представляют ВВС страны, а также Национальный исследовательский совет Италии. Во время полёта, который продлится 90 минут, члены экипажа выполнят серию научных экспериментов. Помимо итальянцев в полёте будут участвовать два пилота и астронавт-инструктор Virgin Galactic.
Запуск суборбитального аппарата произойдёт на космодроме в штате Нью-Мексико. Самолёт Eve будет выведен на нужную высоту с помощью космолёта Unity. Оба аппарата созданы и разработаны компанией Virgin Galactic.
Следующий частный коммерческий рейс компании состоится в августе в рамках программы Galactic-02. После этого полёты планируют организовывать каждый месяц.
Запуск коммерческих полётов дался Virgin Galactic очень непросто. В 2021 году компания объявила о переносе программы на последний квартал 2022 года. Однако в мае 2022 года руководству пришлось пересмотреть свои планы и объявить ещё один перенос — на этот раз на 2023 год. Причинами таких решений стали нехватка квалифицированного персонала и нарушение цепочки поставок композитных металлов на основе алюминия.
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