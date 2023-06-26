Пьяный россиянин на почве ревности прибил собутыльника гвоздями к полу

Житель Вологодской области, будучи в нетрезвом состоянии, на почве ревности прибил гвоздями к полу собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Участковый уполномоченный полиции Усть-Кубинского района Наталья Шушерова прибыла по вызову в квартиру одного из домов районного центра, обнаружила лежащего на полу мужчину 1964 года рождения с телесными повреждениями и вызвала на место происшествия бригаду скорой и следственно-оперативную группу. Обессиленного потерпевшего доставили в центральную районную больницу, а затем перевезли в медучреждение Вологды.

Правоохранители задержали подозреваемого — неоднократно судимого местного жителя 1981 года рождения. Мужчина признался в содеянном. Выяснилось, что он находился в гостях и во время распития спиртного у них с потерпевшим вспыхнула ссора из-за того, что последний, невзирая на замечания, оказывал внимание его сожительнице. В какой-то момент соперник и дама ушли вместе. Когда подозреваемый их нашёл, набросился на конкурента, повалил с ног и прибил к полу.

"По факту причинения тяжкого вреда здоровью следственным отделом МО МВД России "Сокольский" в отношении 42-летнего жителя села Устье возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается", — добавляет ведомство.