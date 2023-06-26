Регион

Уведомления отключены

26 июня, 18:39

Путин сделает ряд важных заявлений вечером в понедельник

Песков анонсировал ряд заявлений Владимира Путина вечером в понедельник

Президент России сегодня вечером сделает ряд важных заявлений. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля", — заявили в эфире Первого канала.

Путин переговорил по телефону с президентом Ирана

Путин переговорил по телефону с президентом Ирана

В последний раз Путин выступал с заявлениями 24 июня. Тогда его обращение было связано с попыткой вооружённого мятежа бойцов ЧВК "Вагнер". Глава государства заявил, что Россию попытались толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, и пообещал наказание для тех, кто встал на путь предательства.

Обложка ©

Kremlin.ru

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров