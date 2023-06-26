Путин сделает ряд важных заявлений вечером в понедельник
Песков анонсировал ряд заявлений Владимира Путина вечером в понедельник
Президент России сегодня вечером сделает ряд важных заявлений. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля", — заявили в эфире Первого канала.
В последний раз Путин выступал с заявлениями 24 июня. Тогда его обращение было связано с попыткой вооружённого мятежа бойцов ЧВК "Вагнер". Глава государства заявил, что Россию попытались толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, и пообещал наказание для тех, кто встал на путь предательства.