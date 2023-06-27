В Румынии обвинили молодёжную сборную Украины в нарушении регламента Евро-2023
Федерация футбола Румынии обвинила молодёжную сборную Украины в нарушении регламента ФИФА на чемпионате Европы – 2023 среди игроков до 21 года. Об этом пишет румынское издание PlaySport.
В Бухаресте считают победу украинцев над хорватами в матче группы В нечестной, ведь в составе сборной Украины были два футболиста, не имевших права выходить на поле, — вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Они 19 июня были в первой команде страны на игре против Мальты, а по правилам турнира молодёжных сборных футболисты не имеют права участвовать в играх, если с момента выступления за главную команду страны прошло менее 48 часов. В Румынии обратились в ФИФА за разъяснениями по поводу нарушения регламента.
Ранее Лайф писал, что Украина призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов. Основным поводом стало получение ФК "Севастополь" сертификата, дающего право участвовать во Второй лиге России.
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