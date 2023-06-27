В Румынии обвинили молодёжную сборную Украины в нарушении регламента Евро-2023

В Бухаресте считают победу украинцев над хорватами в матче группы В нечестной, ведь в составе сборной Украины были два футболиста, не имевших права выходить на поле, — вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Они 19 июня были в первой команде страны на игре против Мальты, а по правилам турнира молодёжных сборных футболисты не имеют права участвовать в играх, если с момента выступления за главную команду страны прошло менее 48 часов. В Румынии обратились в ФИФА за разъяснениями по поводу нарушения регламента.