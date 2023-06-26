В Абхазии девятый день ищут упавшего в горную реку мальчика из Белоруссии
В Абхазии девятый день ищут четырёхлетнего Александра Вакулича из Белоруссии, приехавшего с родителями на отдых и упавшего в горную реку. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе МЧС республики.
"Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до её слияния с Бзыбью", — сказал представитель ведомства, добавив, что поиски продолжаются.
Ранее Лайф писал, что в Абхазии четырёхлетнего сына туристов из Пинска унесло течением реки Геги. Как сообщили в местном МЧС, поисками ребёнка занимаются более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчиры.
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