В Абхазии девятый день ищут упавшего в горную реку мальчика из Белоруссии

В Абхазии девятый день ищут четырёхлетнего Александра Вакулича из Белоруссии, приехавшего с родителями на отдых и упавшего в горную реку. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до её слияния с Бзыбью", — сказал представитель ведомства, добавив, что поиски продолжаются.