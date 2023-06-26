Путин: С начала событий 24 июня предпринимались шаги для избежания кровопролития
Президент России Владимир Путин на протяжении событий 24 июня давал указания, направленные на избежание кровопролития. И именно такие шаги предпринимались, подчеркнул российский лидер, обращаясь к гражданам РФ вечером в понедельник.
"С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови", — сказал Путин.
По его словам, тем, кто совершил ошибку, была дана возможность одуматься и понять, что общество не поддерживает их действия. Им также хотели донести, к каким трагическим последствиям для страны может привести подобная авантюра, добавил Путин.
Глава государства, выступая с обращением, также поблагодарил всех россиян за проявленные патриотизм и сплочённость, а также особые слова благодарности передал силовикам, которые встали на пути мятежников 24 июня. Некоторые из них, как отметил президент, пожертвовали своей жизнью.