Президент ОАЭ выразил Путину полную поддержку действиям властей России 24 июня
Состоялся телефонный разговор президентов России и Объединённых Арабских Эмиратов Владимира Путина и Мухаммада Аль Нахайяна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидер Эмиратов выразил полную поддержку действиям российского руководства в связи с попыткой вооружённого мятежа. Также президенты обсудили некоторые вопросы сотрудничества двух стран с учётом переговоров на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня. В завершение российский глава поздравил Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим Курбан-байрамом.
А ранее президент ОАЭ заявил о готовности страны содействовать урегулированию на Украине. Он предложил свою помощь по стабилизации обстановки и в гуманитарных вопросах.