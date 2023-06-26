Президент ОАЭ выразил Путину полную поддержку действиям властей России 24 июня

Состоялся телефонный разговор президентов России и Объединённых Арабских Эмиратов Владимира Путина и Мухаммада Аль Нахайяна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер Эмиратов выразил полную поддержку действиям российского руководства в связи с попыткой вооружённого мятежа. Также президенты обсудили некоторые вопросы сотрудничества двух стран с учётом переговоров на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня. В завершение российский глава поздравил Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим Курбан-байрамом.