Президент ОАЭ заявил о готовности страны содействовать урегулированию на Украине
Объединённые Арабские Эмираты готовы содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил президент страны Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Если ОАЭ может сыграть какую-то ещё роль по стабилизации обстановки, в гуманитарных вопросах, мы готовы этому всячески содействовать", — сказал он.
Напомним, делегация из ОАЭ посетила ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Лайф показывал кадры экскурсии Владимира Путина и Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна по площадке. Российский лидер поблагодарил саудовскую сторону за помощь в обмене пленными.
ТАСС / POOL / Илья Питалев