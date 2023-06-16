Президент ОАЭ заявил о готовности страны содействовать урегулированию на Украине

Объединённые Арабские Эмираты готовы содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил президент страны Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Если ОАЭ может сыграть какую-то ещё роль по стабилизации обстановки, в гуманитарных вопросах, мы готовы этому всячески содействовать", — сказал он.