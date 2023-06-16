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16 июня, 11:14

Президент ОАЭ заявил о готовности страны содействовать урегулированию на Украине

Объединённые Арабские Эмираты готовы содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил президент страны Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Если ОАЭ может сыграть какую-то ещё роль по стабилизации обстановки, в гуманитарных вопросах, мы готовы этому всячески содействовать", сказал он.

Арабские художники принесли на ПМЭФ портрет Путина и президента ОАЭ

Арабские художники принесли на ПМЭФ портрет Путина и президента ОАЭ

Напомним, делегация из ОАЭ посетила ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Лайф показывал кадры экскурсии Владимира Путина и Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна по площадке. Российский лидер поблагодарил саудовскую сторону за помощь в обмене пленными.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Матвей Константинов
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