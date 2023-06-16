Путин поблагодарил главу ОАЭ Аль Нахайяна за помощь в обмене пленными с Украиной
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян на Петербургском международном экономическом форуме. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге со слов благодарности за содействие в обмене пленными с Украиной.
"Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода. Это имеет значение до конкретных людей, а это всегда самое главное", — сказал российский лидер.
По оценке Путина, в целом отношения между двумя странами "развиваются весьма успешно". Президент России считает также, что экономика Эмиратов, социальная сфера под руководством Аль Нахайяна развивается очень активно. Это одна из причин того, что Москва воспринимает ОАЭ как очень хорошего и комфортного партнёра.
В последний раз об обмене российская сторона сообщала 25 мая. Тогда его провела ЧВК "Вагнер". А 6 мая домой из украинского плена вернули трёх российских лётчиков. 26 апреля Минобороны РФ обменяло 40 военных. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что Объединённые Арабские Эмираты играют важную роль в процессе обмена пленными между РФ и Украиной.