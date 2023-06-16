Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге со слов благодарности за содействие в обмене пленными с Украиной.

"Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода. Это имеет значение до конкретных людей, а это всегда самое главное", — сказал российский лидер.