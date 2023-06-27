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26 июня, 21:37

МЧС: В ЛНР четыре рыбака подорвались на взрывоопасном предмете, один погиб

Четыре человека подорвались в автомобиле на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском муниципальном округе ЛНР, один из них погиб. Об этом информирует в телеграм-канале республиканское ГУ МЧС РФ.

"Сегодня в службу "101" пгт Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трёхизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека. Трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте", — сообщает ведомство, добавляя, что мужчины ехали на рыбалку.

В Крыму в автомобиле взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

В Крыму в автомобиле взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

А ранее автомобиль перевернуло на крышу в результате взрыва на севере Москвы. В результате ЧП пострадал один человек. Хлопок произошёл в результате разгерметизации газового баллона.

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t.me / ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике

Лариса Сафронова
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