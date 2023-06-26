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26 июня, 20:53

Дуров анонсировал запуск сторис в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск сторис в мессенджере. Вероятно, сервис станет доступен пользователям уже в начале июля.

"Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы", — написал Дуров в телеграм-канале.

Анонс сториз в Telegram. Видео © t.me / Du Rove's Channel

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Теперь пользователи смогут выбирать, кому показывать сторис. При этом фото и видео можно будет записывать одновременно с двух камер смартфона — передней и задней, срок публикации — на шесть, 12, 24 или 48 часов, или навсегда, также можно будет делать текстовые подписи.

Ранее Лайф писал, что WhatsApp предоставил пользователям доступ к редактированию отправленных ими сообщений в течение первых 15 минут после отправки. Исправленное сообщение будет помечено надписью "Изменено", так же как и в Telegram.

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Кадр видео t.me / Du Rove's Channel

Юлия Коновалова
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