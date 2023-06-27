Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о внутреннем судоходстве

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Соглашение было заключено в Москве в декабре прошлого года в рамках реализации программы по унификации регулирования транспортного рынка в обеих странах. В соответствии с документом, суда под белорусскими и российскими флагами могут осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также из этих портов в порты третьих государств и обратно. Кроме того, разрешено использование внутренних водных путей для транзита. Каботажные перевозки планируется разрешать только при одобрении специальной комиссии.

Документ определяет условия допуска судов к плаванию по национальным внутренним водным путям, взаимное признание судовых документов, предписывает обеспечивать для другой стороны такие же условия захода в порты и доступа ко всем видам услуг, как и для своих судов. Это же касается размера различных сборов и платежей.