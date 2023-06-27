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27 июня, 00:11

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о внутреннем судоходстве

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Соглашение было заключено в Москве в декабре прошлого года в рамках реализации программы по унификации регулирования транспортного рынка в обеих странах. В соответствии с документом, суда под белорусскими и российскими флагами могут осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также из этих портов в порты третьих государств и обратно. Кроме того, разрешено использование внутренних водных путей для транзита. Каботажные перевозки планируется разрешать только при одобрении специальной комиссии.

Документ определяет условия допуска судов к плаванию по национальным внутренним водным путям, взаимное признание судовых документов, предписывает обеспечивать для другой стороны такие же условия захода в порты и доступа ко всем видам услуг, как и для своих судов. Это же касается размера различных сборов и платежей.

Лукашенко предрёк расширение и углубление отношений России и Белоруссии

Лукашенко предрёк расширение и углубление отношений России и Белоруссии

А ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили особый характер союзнических отношений. Это произошло после урегулирования мятежа бойцов ЧВК "Вагнер".

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Freepik

Лариса Сафронова
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