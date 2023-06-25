Мезенцев: Главы России и Белоруссии подтвердили особый характер союзных отношений
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь подтвердили особый характер союзнических отношений. С таким заявлением выступил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединённых Союзным договором", — сообщил Мезенцев журналистам.
Напомним, ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер по согласованию с президентом Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.