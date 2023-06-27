Режиссёр Сергей Попов попал в больницу после драки с охранником на юге Москвы

Режиссёр Сергей Попов попал в больницу с травмой головы после драки на Варшавском шоссе на юге Москвы. Как пишет газета "Известия", второй стороной конфликта был охранник.

Между 48-летним режиссёром и охранником возник конфликт, который перерос в драку. От одного из ударов Попов упал и на какое-то время потерял сознание.

Попов известен как режиссёр сериалов "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Выхожу тебя искать", "Мосгаз. Западня", "Отрыв" и другие.