Режиссёр Сергей Попов попал в больницу после драки с охранником на юге Москвы
Режиссёр Сергей Попов попал в больницу с травмой головы после драки на Варшавском шоссе на юге Москвы. Как пишет газета "Известия", второй стороной конфликта был охранник.
Между 48-летним режиссёром и охранником возник конфликт, который перерос в драку. От одного из ударов Попов упал и на какое-то время потерял сознание.
Попов известен как режиссёр сериалов "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Выхожу тебя искать", "Мосгаз. Западня", "Отрыв" и другие.
Ранее в Петербурге 38-летний мужчина попал в больницу после массовой драки на шампурах. Потасовка попала на видео. На кадрах можно заметить, что дуэлянтов не смогли остановить ни спутницы, ни присутствие детей в колясках. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, а обидчик попал в отдел полиции.