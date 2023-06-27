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26 июня, 23:26

Режиссёр Сергей Попов попал в больницу после драки с охранником на юге Москвы

Режиссёр Сергей Попов попал в больницу с травмой головы после драки на Варшавском шоссе на юге Москвы. Как пишет газета "Известия", второй стороной конфликта был охранник.

Между 48-летним режиссёром и охранником возник конфликт, который перерос в драку. От одного из ударов Попов упал и на какое-то время потерял сознание.

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Попов известен как режиссёр сериалов "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Выхожу тебя искать", "Мосгаз. Западня", "Отрыв" и другие.

Ранее в Петербурге 38-летний мужчина попал в больницу после массовой драки на шампурах. Потасовка попала на видео. На кадрах можно заметить, что дуэлянтов не смогли остановить ни спутницы, ни присутствие детей в колясках. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, а обидчик попал в отдел полиции.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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