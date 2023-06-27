Stellantis: Fiat больше не будет выпускать машины серого цвета

Итальянский автопроизводитель Fiat решил остановить выпуск автомобилей серого цвета. Об этом сообщил Оливье Франсуа, исполнительный директор транснациональной компании по производству машин Stellantis, владеющей брендом.

По его словам, такое решение обусловлено тем, что дальше автопроизводитель намерен позиционировать себя на рынке "как бренд радости, красок и оптимизма". Как отметил Франсуа, этот шаг призван "усилить значение цветов, олицетворяющих итальянский образ жизни".

Цвета для кузовов автомобилей стали результатом "вдохновения итальянским морем, солнцем, землёй и небом". Компания планирует "вдохновлять людей жить с оптимизмом и позитивом". Это станет миссией нового электрокара Fiat 600e, презентация которого состоится 4 июля.