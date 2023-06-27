Пентагон даст около двух миллиардов на создание прототипов БМП Bradley
Пентагон заключил контракты на создание новых БМП Bradley, поставляемых Киеву
Министерство обороны США подписало контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на создание прототипов боевых машин взамен отправляемых Украине БМП M2 Bradley. Как говорится в заявлении ведомства, сумма соглашения — 1,6 миллиарда долларов.
Фирмы должны предоставить собственный образец техники, который передадут на согласование в Пентагон. После этого оборонное ведомство США выберет подрядчика. Серийное производство боевых машин запланировано на 2027 год.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 июня сообщал о том, что ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley. Глава Минобороны отметил, что Запад намерен направить Киеву в 2023 году 983 боевые бронированные машины, 740 из которых западного производства, а также 250 танков.