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27 июня, 00:25

Пентагон даст около двух миллиардов на создание прототипов БМП Bradley

Пентагон заключил контракты на создание новых БМП Bradley, поставляемых Киеву

Министерство обороны США подписало контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на создание прототипов боевых машин взамен отправляемых Украине БМП M2 Bradley. Как говорится в заявлении ведомства, сумма соглашения — 1,6 миллиарда долларов.

Фирмы должны предоставить собственный образец техники, который передадут на согласование в Пентагон. После этого оборонное ведомство США выберет подрядчика. Серийное производство боевых машин запланировано на 2027 год.

NYT: Власти США признали потерю 15% БМП Bradley, поставленных ВСУ

NYT: Власти США признали потерю 15% БМП Bradley, поставленных ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 июня сообщал о том, что ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley. Глава Минобороны отметил, что Запад намерен направить Киеву в 2023 году 983 боевые бронированные машины, 740 из которых западного производства, а также 250 танков.

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Юлия Коновалова
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