Пентагон даст около двух миллиардов на создание прототипов БМП Bradley

Министерство обороны США подписало контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на создание прототипов боевых машин взамен отправляемых Украине БМП M2 Bradley. Как говорится в заявлении ведомства, сумма соглашения — 1,6 миллиарда долларов.

Фирмы должны предоставить собственный образец техники, который передадут на согласование в Пентагон. После этого оборонное ведомство США выберет подрядчика. Серийное производство боевых машин запланировано на 2027 год.