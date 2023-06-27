Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к походу в лес

Планируя поход в лес, необходимо подумать о безопасности: зарядить телефон и сообщить близким все детали маршрута. Об этом сообщает МЧС России.

"Задумайся о своей безопасности прежде, чем сделать первый шаг в сторону леса", — отмечается в телеграм-канале ведомства.

Согласно памятке ведомства "Что поможет, если заблудился в лесу", в походе выручит яркая одежда, которая поможет спасателям быстрее найти потерявшихся среди деревьев. Отклоняться от заданного маршрута в МЧС не советуют. Зарядку телефона нужно проверить перед выходом, чтобы в лесу иметь возможность набрать номер "112".