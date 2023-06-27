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27 июня, 02:25

Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к походу в лес

МЧС: Перед походом в лес нужно зарядить телефон и сообщить близким маршрут

Планируя поход в лес, необходимо подумать о безопасности: зарядить телефон и сообщить близким все детали маршрута. Об этом сообщает МЧС России.

"Задумайся о своей безопасности прежде, чем сделать первый шаг в сторону леса", — отмечается в телеграм-канале ведомства.

Заблудившаяся россиянка провела в лесу 18 дней и чудом осталась жива

Заблудившаяся россиянка провела в лесу 18 дней и чудом осталась жива

Согласно памятке ведомства "Что поможет, если заблудился в лесу", в походе выручит яркая одежда, которая поможет спасателям быстрее найти потерявшихся среди деревьев. Отклоняться от заданного маршрута в МЧС не советуют. Зарядку телефона нужно проверить перед выходом, чтобы в лесу иметь возможность набрать номер "112".

Ранее в Московской области спасли 81-летнюю пенсионерку, которая пошла в лес прогуляться, заблудилась и провела в лесу 12 часов в одиночестве. Её родственники забили тревогу, когда бабушка не пришла вечером домой. Спасатели сразу организовали поиски, которые завершились успешно.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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