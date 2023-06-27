Капитан "Эдмонтона" Макдэвид в третий раз в карьере выиграл "Харт Трофи"

Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшего регулярного чемпионата, назвав лучших игроков.

Обладателем приза "Харт Трофи", который вручается хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи команды, стал капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Это третья победа в номинации для канадца (2017, 2021, 2023).

На счету Макдэвида 153 очка (64 гола и 89 передач) в 82 играх. Он стал первым за 28 лет игроком после Марио Лемье, набравшим 150+ очков в сезоне. Тогда Лемье в "Питтсбурге" набрал 161 очко в 70 играх.

Также канадец получил "Тед Линдсей Эворд" как самый выдающийся игрок регулярного чемпионата по версии членов профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA).

Лучшим защитником сезона стал Эрик Карлссон из "Сан-Хосе". Он завоевал "Джеймс Норрис Трофи".