В США заговорили о тревожной детали с западной артиллерией у ВСУ
Foreign Policy: Западная артиллерия у ВСУ всё чаще выходит из строя
Западная артиллерия на Украине начинает изнашиваться, орудия всё чаще выходят из строя. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
По данным издания, несколько конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой начать поставки Украине кассетных боеприпасов, чтобы решить проблемы с западным вооружением и его нехваткой.
"Для сторонников [поставок] этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии всё больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — отмечается в публикации.
Запрашиваемые конгрессменами боеприпасы способны разбрасывать по полю боя до 88 бомб, которые могут убивать и калечить мирных жителей ещё какое-то время даже после окончания боёв.
Ранее сообщалось, что главы МИД 27 государств Евросоюза одобрили увеличение на три с половиной миллиарда евро объёмов Европейского фонда мира, из которого Брюссель направит деньги на вооружение Украины. Это следует из заявления Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.
t.me / Генеральний штаб ЗСУ