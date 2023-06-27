В США заговорили о тревожной детали с западной артиллерией у ВСУ

Западная артиллерия на Украине начинает изнашиваться, орудия всё чаще выходят из строя. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

По данным издания, несколько конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой начать поставки Украине кассетных боеприпасов, чтобы решить проблемы с западным вооружением и его нехваткой.

"Для сторонников [поставок] этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии всё больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — отмечается в публикации.

Запрашиваемые конгрессменами боеприпасы способны разбрасывать по полю боя до 88 бомб, которые могут убивать и калечить мирных жителей ещё какое-то время даже после окончания боёв.