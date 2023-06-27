Минобороны Швеции хочет объявить бойкот Volvo Cars из-за Украины

Министерство обороны Швеции и администрация Гётеборга планируют объявить бойкот и перестать использовать продукцию автопроизводителя Volvo Cars из-за его крупнейшего совладельца, компании Geely Holding. Как пишет газета Dagens industri, причина заключается в том, что последняя продолжает работать и платить налоги в России. По словам пресс-секретаря шведского военного ведомства Мари Тисетер, речь идёт о "национальном вопросе".

"Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись", — отметила она.

Напомним, на прошлой неделе Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло автопроизводителя Geely в список "спонсоров войны", так как он продолжает работать и платить налоги в России. В МИД КНР потребовали от ведомства "немедленно" убрать китайские компании из перечня, "чтобы избежать негативного эффекта".