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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 08:49
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Минобороны Швеции хочет объявить бойкот Volvo Cars из-за Украины

Министерство обороны Швеции и администрация Гётеборга планируют объявить бойкот и перестать использовать продукцию автопроизводителя Volvo Cars из-за его крупнейшего совладельца, компании Geely Holding. Как пишет газета Dagens industri, причина заключается в том, что последняя продолжает работать и платить налоги в России. По словам пресс-секретаря шведского военного ведомства Мари Тисетер, речь идёт о "национальном вопросе".

"Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись", отметила она.

Напомним, на прошлой неделе Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло автопроизводителя Geely в список "спонсоров войны", так как он продолжает работать и платить налоги в России. В МИД КНР потребовали от ведомства "немедленно" убрать китайские компании из перечня, "чтобы избежать негативного эффекта".

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Также НАПК Украины внесло в список "спонсоров войны" американскую Mondelez International за отказ уйти с российского рынка. В нашей стране она владеет тремя заводами и производит в основном кондитерские изделия.

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Severin Demchuk / Unsplash

Матвей Константинов
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