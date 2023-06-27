ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии, который пытался выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооружённых формирований ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене.

"На территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.