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27 июня, 06:52

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии, который пытался выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооружённых формирований ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене.

"На территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ показала видео задержания амурчанина, переводившего деньги ВСУ

ФСБ показала видео задержания амурчанина, переводившего деньги ВСУ

А накануне стало известно о задержании двух жителей крымского города Ялты, которые сотрудничали со спецслужбами Украины и были готовы совершить диверсии и теракты на военных объектах полуострова.

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ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Александра Вишнякова
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