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27 июня, 07:58

Пенсионерка из Москвы повелась на рекламу у фуд-блогерши Шакинко и лишилась 250 тысяч

Пенсионерка из Москвы лишилась 250 тысяч из-за рекламы блогерши Шакинко

<p>Наталья Шакинко, разместившая рекламу мошенников. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/channel/UCr3M7A2X_KlWOdIIOtAMHUg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Наташа Шакинко</a></p>

Наталья Шакинко, разместившая рекламу мошенников. Обложка © YouTube / Наташа Шакинко

Пенсионерка из Москвы повелась на рекламу у белорусской фуд-блогерши Натальи Шакинко и лишилась накоплений.

Как пишет SHOT, в полицию обратилась 66-летняя Елена Анатольевна, которая уже давно была подписана в Сети на Шакинко (около одного миллиона подписчиков на YouTube). После того как любимый инфлюенсер завела телеграм-канал, пострадавшая сразу подписалась на него. В какой-то момент Елена увидела у Шакинко рекламу "инвесторов", обещавших многократно преумножить накопления. Недолго думая и поверя в честность любимого блогера, пенсионерка перешла по ссылке и вложила 80 тысяч рублей.

На протяжении нескольких следующих дней женщине рассказывали, как её депозит растёт, а через неделю он якобы достиг аж 650 тысяч рублей. Причём за вывод "заработанного" с неё потребовали 83 тысячи "налога", однако перевод, как заявили мошенники, заблокировал банк, и женщина повторно отправила сумму.

Своих денег пенсионерка так и не дождалась, всего она отдала разводилам 250 тысяч рублей. Теперь в этой истории разбираются следователи.

Ухажёр с сайта знакомств пригласил москвичку в театр и развёл на деньги

Ухажёр с сайта знакомств пригласил москвичку в театр и развёл на деньги

А ранее Лайф рассказывал, как "брокер" развёл доверчивую москвичку на почти на два миллиона рублей. К мошеннику девушка обратилась по совету подруги. Тот установил на телефон пострадавшей программу для торгов, однако она "перезагрузилась", а деньги внезапно испарились.

Матвей Константинов
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