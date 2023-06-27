Пенсионерка из Москвы повелась на рекламу у фуд-блогерши Шакинко и лишилась 250 тысяч

Пенсионерка из Москвы повелась на рекламу у белорусской фуд-блогерши Натальи Шакинко и лишилась накоплений.

Как пишет SHOT, в полицию обратилась 66-летняя Елена Анатольевна, которая уже давно была подписана в Сети на Шакинко (около одного миллиона подписчиков на YouTube). После того как любимый инфлюенсер завела телеграм-канал, пострадавшая сразу подписалась на него. В какой-то момент Елена увидела у Шакинко рекламу "инвесторов", обещавших многократно преумножить накопления. Недолго думая и поверя в честность любимого блогера, пенсионерка перешла по ссылке и вложила 80 тысяч рублей.

На протяжении нескольких следующих дней женщине рассказывали, как её депозит растёт, а через неделю он якобы достиг аж 650 тысяч рублей. Причём за вывод "заработанного" с неё потребовали 83 тысячи "налога", однако перевод, как заявили мошенники, заблокировал банк, и женщина повторно отправила сумму.

Своих денег пенсионерка так и не дождалась, всего она отдала разводилам 250 тысяч рублей. Теперь в этой истории разбираются следователи.