Шкаф-убийца насмерть придавил ребёнка в Тамбове, а задержали его отца

Четырёхлетнего ребёнка насмерть задавило упавшим платяным шкафом в Тамбове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Шкаф упал на мальчика, пока отец спал в соседней комнате.

По данным SHOT, 35-летний грузчик Дмитрий Ф. взял малыша к себе погостить на пару дней, с матерью мальчика они не жили. Днём мужчина решил немного выпить, после чего задремал, а когда проснулся и протрезвел, увидел лежащий на полу шкаф, а под ним — сын без сознания. Приехавшие медики помочь ребёнку уже не смогли. Он умер от асфиксии.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика в отношении его 35-летнего отца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщили в Следственном комитете.