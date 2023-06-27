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27 июня, 08:01

Шкаф-убийца насмерть придавил ребёнка в Тамбове, а задержали его отца

В Тамбове четырёхлетний ребёнок погиб от асфиксии под упавшим на него шкафом

<p>Шкаф-убийца насмерть придавил ребёнка в Тамбове. Фото © Пресс-служба СК</p>

Шкаф-убийца насмерть придавил ребёнка в Тамбове. Фото © Пресс-служба СК

Четырёхлетнего ребёнка насмерть задавило упавшим платяным шкафом в Тамбове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Шкаф упал на мальчика, пока отец спал в соседней комнате.

По данным SHOT, 35-летний грузчик Дмитрий Ф. взял малыша к себе погостить на пару дней, с матерью мальчика они не жили. Днём мужчина решил немного выпить, после чего задремал, а когда проснулся и протрезвел, увидел лежащий на полу шкаф, а под ним — сын без сознания. Приехавшие медики помочь ребёнку уже не смогли. Он умер от асфиксии.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика в отношении его 35-летнего отца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщили в Следственном комитете.

Травматолог рассказал, как оказать первую помощь упавшему ребёнку

Травматолог рассказал, как оказать первую помощь упавшему ребёнку

Ранее Лайф сообщал, что под Саратовом мальчика насмерть придавило бетонной плитой. Трагедия случилась на территории гаражного кооператива. Восьмилетний школьник хотел прыгнуть с одного гаража на другой, но оступился и упал, попав между двух бетонных плит.

Марина Калегина
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