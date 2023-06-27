Россияне стали раскупать туры на Кипр

Туры на Кипр с перелётом через Кувейт пользуются всё большим спросом — Jazeera Airways летает этими рейсами с 29 апреля. Туроператоры отмечают, что оформление визы занимает пять дней, но лучше это делать через компании. Подробности приводит портал RTN.

"Вылеты в июне загружены уже на 50%. Но, безусловно, на продажи влияет наличие других открытых направлений с прямым перелётом и необходимость оформления визы, так как для некоторых туристов это всё же отталкивающий фактор", — рассказала PR-директор Tez Tour Жанна Богачёва.

Сейчас уже есть брони и на август, растёт количество заявок на осень. Самые популярные курорты — Айя-Напа, Лимассол и Протарас, отели — четырёх- и пятизвёздочные. Например, в Протарасе недельное проживание в отеле Captain Pier (4 звезды) обойдётся минимум в 48 тысяч рублей на человека с учётом перелёта, уточнили в Fun&Sun. У организованных туристов проблем с оформлением виз не возникает.

"Срок подачи на визу составляет пять рабочих дней, не считая дня подачи документов и дня вылета. С отказами мы не сталкивались", — уточнили в Tez Tour.

Некоторые проблемы могут возникнуть при самостоятельной подаче документов, заметили в ICS Travel Group. В консульстве Кипра нет электронной записи, всё организовано самими туристами. Журнал записи передают из рук в руки, кто уже прошёл — объясняет подробности следующим соискателям, иногда приходится дежурить ночами.