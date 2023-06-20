"Не всё однозначно": Эксперт оценил сведения Росстата о росте цен на полёты экономклассом
Эксперт Белавин считает, что Росстат обобщил данные по росту цен на авиаперелёты
Заместитель гендиректора транспортно-логистической компании MLP Глеб Белавин объяснил Лайфу, что нельзя однозначно говорить о повышении стоимости перелётов экономклассом в России. Так он прокомментировал данные Росстата, что цена достигла почти семи тысяч рублей за тысячу километров, что стало максимальным значением с 2000 года.
"Здесь подход схож с оценкой любых других услуг, то есть берутся определённые сегменты, направления, длительность перелётов, сезонность, может быть, дни какие-то, которые пользуются наименьшим спросом, наибольшим спросом, происходит некое усреднение, в результате которого мы получаем среднюю стоимость перелёта на единицу, в данном случае на тысячу километров", — пояснил Белавин.
По его словам, существуют подводные камни в ценовом вопросе. Наиболее очевидные — это влияние санкционного давления, усложнившиеся условия эксплуатации воздушных судов с двойной регистрацией, проблемы с лизингом и его обслуживанием, с поставкой запчастей и горюче-смазочных материалов. Что-то из этого списка, безусловно, подорожало, отметил специалист.
По его мнению, применяемая методика Росстата вряд ли в полном объёме учитывала все вновь открывшиеся факторы, влияющие на цену билета. Белавин уверен, что получились "средние цифры по больнице", которые не дают объективной информации о том, что же происходит с динамикой ценообразования в авиаотрасли.
Эксперт добавил, что увеличение стоимости перелётов мало коснулось непопулярных направлений, зато затронуло курортные маршруты — Сочи, Эмираты, Турцию. Этот разрыв невозможно уложить в одно значение, подчеркнул Белавин. По его убеждению, следует вводить в расчёты дополнительные критерии. Например, сегментировать направления, учитывать длительность полётов и т.п.
А ранее Лайф писал, что Россия может возобновить прямое авиасообщение ещё с одной страной уже в этом году. Тем временем Georgian Airways увеличила число рейсов из Москвы в Европу через Тбилиси. Речь идёт о перелётах в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне) и Грецию (Салоники).
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