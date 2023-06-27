Регион

Уведомления отключены

27 июня, 09:56

Путин вечером пообщается с руководителями российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин проведёт сегодня вечером встречу с руководителями российских СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут", — отметил он и пояснил, что это "отработанный" формат, всего около месяца назад такая встреча уже проводилась.

Песков напомнил о верности Путина слову после закрытия дела о мятеже

Песков напомнил о верности Путина слову после закрытия дела о мятеже

Также Дмитрий Песков анонсировал обращение Владимира Путина к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Оно пройдёт на Соборной площади Кремля и начнётся уже в ближайшее время.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров