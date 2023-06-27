Путин вечером пообщается с руководителями российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин проведёт сегодня вечером встречу с руководителями российских СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут", — отметил он и пояснил, что это "отработанный" формат, всего около месяца назад такая встреча уже проводилась.
Также Дмитрий Песков анонсировал обращение Владимира Путина к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Оно пройдёт на Соборной площади Кремля и начнётся уже в ближайшее время.
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