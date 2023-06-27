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27 июня, 10:37

Весь в крови и бинтах: Появились ужасающие фото украинского актёра, избитого толпой после спектакля в Дублине

Украинского актёра Александра Грекова избили в Дублине из-за пачки сигарет

<p>Актёр Александр Греков после избиения. Фото © <a href="https://www.irishtimes.com/crime-law/2023/06/26/abbey-theatre-condemns-random-act-of-mindless-violence-against-actor-who-was-bitten-and-glassed/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irishtimes</a></p>

Актёр Александр Греков после избиения. Фото © irishtimes

Украинского актёра Александра Грекова избили и покусали в столице Ирландии из-за пачки сигарет после постановки киевского театра. Об этом пишет местная газета Irish Mirror и публикует жуткие фото пострадавшего.

24 июня в Театре Аббатства в Дублине прошла украинская версия спектакля по знаменитой ирландской пьесе Брайана Фрила "Нужен перевод". После представления 23-летний актёр театра им. Леси Украинки Греков вышел покурить у главного входа и столкнулся с враждебно настроенной компанией.

По словам представителя театра Анастасии Павленко, "группа людей попыталась вырвать сигарету у актёра изо рта и забрать пачку сигарет". Греков пошёл за компанией, сказав: "Это мои сигареты, что вы делаете?" — после чего они начали бить его бутылкой.

"Они разбили бутылку о его голову. Ещё какая-то девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины", — добавила Павленко.

После нападения артиста госпитализировали, на его лицо наложили швы. Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее "неспровоцированным, случайным актом бессмысленного насилия".

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Ирина Фальке
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