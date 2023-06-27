Весь в крови и бинтах: Появились ужасающие фото украинского актёра, избитого толпой после спектакля в Дублине

Украинского актёра Александра Грекова избили и покусали в столице Ирландии из-за пачки сигарет после постановки киевского театра. Об этом пишет местная газета Irish Mirror и публикует жуткие фото пострадавшего.

24 июня в Театре Аббатства в Дублине прошла украинская версия спектакля по знаменитой ирландской пьесе Брайана Фрила "Нужен перевод". После представления 23-летний актёр театра им. Леси Украинки Греков вышел покурить у главного входа и столкнулся с враждебно настроенной компанией.

По словам представителя театра Анастасии Павленко, "группа людей попыталась вырвать сигарету у актёра изо рта и забрать пачку сигарет". Греков пошёл за компанией, сказав: "Это мои сигареты, что вы делаете?" — после чего они начали бить его бутылкой.

"Они разбили бутылку о его голову. Ещё какая-то девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины", — добавила Павленко.

После нападения артиста госпитализировали, на его лицо наложили швы. Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее "неспровоцированным, случайным актом бессмысленного насилия".