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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 10:21
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Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ перейти в наступление на трёх участках фронта

ВСУ пытаются атаковать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях

Украинские военные не оставляют попыток перейти в наступление сразу на трёх направлениях, хотя успеха их действия не имеют. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях", — подчеркнул он.

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Накануне сообщалось, что украинская армия потеряла более 150 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицы "Мста-Б" и Д-20".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
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