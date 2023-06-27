Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ перейти в наступление на трёх участках фронта

Украинские военные не оставляют попыток перейти в наступление сразу на трёх направлениях, хотя успеха их действия не имеют. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях", — подчеркнул он.