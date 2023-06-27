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Опубликовано 27 июня 2023, 10:37
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ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 115 военных и одну БМП Bradley

Потери украинской армии за сутки составили до 115 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, также российские войска уничтожили здесь боевую машину пехоты Bradley. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, среди них боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — уточнил он.

Кроме того, в районе села Работино Запорожской области подразделения ВС РФ обнаружили группу украинских диверсантов и пресекли попытку прорваться к нашим позициям.

Российские войска высокоточным ударом с моря поразили склады ВСУ с западным оружием
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Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили узел связи 25-й бригады Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. А в районе Новояковлевки, Запорожская область, нанесён удар по пункту ремонта и восстановления вооружения, военной и спецтехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Getty Images / Artur Widak

Татьяна Миссуми
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