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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 11:48
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Войска России сорвали переброску подкрепления к наступающим в Запорожье подразделениям ВСУ

Рогов: ВСУ пошли в новое наступление в районе Работина, идёт стрелковый бой

ВСУ пошли в новое наступление в районе села Работино Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники.

"Враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате нашей вчерашней контратаки позиции", — пишет Рогов.

Атаку отбивает артиллерия, работают миномёты, идёт "стрелковый бой высокой интенсивности". Тактическая авиация наносит удары по местам скопления подразделений ВСУ и сосредоточения их тяжёлой техники с помощью фугасных авиабомб. Это, по словам Рогова, лишило украинскую армию возможности перебросить усиление и резервы наступающим на село Работино группам.

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А ранее сообщалось, что украинская армия потеряла более 150 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

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Vk / Минобороны России

Андрей Бражников
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