Войска России сорвали переброску подкрепления к наступающим в Запорожье подразделениям ВСУ

ВСУ пошли в новое наступление в районе села Работино Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники.

"Враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате нашей вчерашней контратаки позиции", — пишет Рогов.

Атаку отбивает артиллерия, работают миномёты, идёт "стрелковый бой высокой интенсивности". Тактическая авиация наносит удары по местам скопления подразделений ВСУ и сосредоточения их тяжёлой техники с помощью фугасных авиабомб. Это, по словам Рогова, лишило украинскую армию возможности перебросить усиление и резервы наступающим на село Работино группам.