Войска России сорвали переброску подкрепления к наступающим в Запорожье подразделениям ВСУ
Рогов: ВСУ пошли в новое наступление в районе Работина, идёт стрелковый бой
ВСУ пошли в новое наступление в районе села Работино Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники.
"Враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате нашей вчерашней контратаки позиции", — пишет Рогов.
Атаку отбивает артиллерия, работают миномёты, идёт "стрелковый бой высокой интенсивности". Тактическая авиация наносит удары по местам скопления подразделений ВСУ и сосредоточения их тяжёлой техники с помощью фугасных авиабомб. Это, по словам Рогова, лишило украинскую армию возможности перебросить усиление и резервы наступающим на село Работино группам.
А ранее сообщалось, что украинская армия потеряла более 150 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
Vk / Минобороны России