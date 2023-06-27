Спотыкаясь о мятеж: Как освещают выступления глав России и Белоруссии западные СМИ Европейские и американские СМИ пытаются "переварить" события прошедших выходных и делают неоднозначные выводы. 27 июня, 13:59 Обложка © ТАСС / Гунеев Сергей

Сегодня внимание мировых СМИ привлекло новое заявление президента Путина о том, что во время наступления ЧВК "Вагнер" не было жертв среди гражданского населения только лишь благодаря "силам безопасности, участвовавшим в сопротивлении мятежу военизированной группировки". Он похвалил правоохранительные органы за защиту "жизни, безопасности и свободы наших граждан" и поблагодарил их за "военный долг".

"Вы практически остановили гражданскую войну. Народ и армия не поддержали мятежников", — сказал Путин силовикам. Все западные СМИ мгновенно подхватили этот ракурс, признавая, что предсказания европейских и американских экспертов не сбылись и русским удалось предотвратить кровопролитие.

Глава государства поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Погибшие 24 июня во время мятежа лётчики с честью выполнили свой долг. Президент объявил по ним минуту молчания.

"Уровень консолидации общества, политических партий, военных, наших военнослужащих, представителей гражданского общества, религиозных деятелей, верующих и других вокруг президента очень высок", — цитируют большинство западных информационных агентств пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова. По его словам, "эти события лишь продемонстрировали силу уровня единства общества вокруг президента".

Путин пообещал соблюдать сделку, заключённую при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, о прекращении восстания основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным в обмен на разрешение поехать в Беларусь и закрыть уголовное дело против него и его подразделений.

О том, что частный самолёт, которым пользовался глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, приземлился в Белоруссии на военной авиабазе Мачулищи рано утром во вторник, с ссылкой на данные о воздушном движении из местных источников сообщил Bloomberg. "Не сразу стало ясно, был ли Пригожин на борту самолёта, и его никто не видел с момента прекращения восстания поздно вечером в субботу".

Цитирует CNN и главу Белоруссии Александра Лукашенко, обсуждавшего с военными в Минске безопасность: "Было очень больно видеть события, которые произошли на юге России". По его словам, "хуже всего то, что, если бы были беспорядки, на Западе моментально этим воспользовались бы".

Александр Лукашенко заявил, что призвал Владимира Путина не торопиться с жёсткими решениями в ходе субботних событий.

На Западе события 23–24 июня вызвали волну "упущенной" аналитики — эксперты только сейчас начали предлагать военным и политикам рецепты, как можно воспользоваться такими поворотами в дальнейшем, признаваясь, что государства НАТО сами не в состоянии организовать такие акции в РФ. Однако подобная эксцентрика выглядит в том числе и как заметание следов, поскольку связку ряда мятежников с западными спецслужбами ещё предстоит установить.

Рецепт дробления России

Старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи предложил Западу заранее подготовиться к возможному "российскому хаосу" и иметь в запасе так называемый план Б.

— Главным приоритетом для Вашингтона должна оставаться поддержка контрнаступления Киева и помощь Украине в победе на поле боя против России. Именно на Украине США могут оказать наибольшее влияние на ситуацию в России, — заявил Люк Коффи.

Кроме прочего, аналитик напомнил и про возможность склонить на свою сторону страны в Центральной Азии и на Южном Кавказе, т. к. при нестабильности в РФ там "возрастёт аппетит к сотрудничеству с США и Западом, и Вашингтону следует воспользоваться этим", сказал эксперт. Напомнил он и про необходимость поддержки Америкой парада суверенитетов "нерусских, неславянских коренных народов России" в случае ослабления центральной власти.

100 км до Киева

Накануне обращений президентов России и Белоруссии западные эксперты начали выдвигать и лихие конспирологические версии. Так, экс-глава генштаба британской армии лорд Ричард Даннатт внезапно предположил, что перемещение "Вагнера" в Белоруссию может быть хитрым ходом для атаки Украины с севера.

— Если бы вы командовали украинской армией, о чём бы вы сейчас беспокоились? О продвижении контрнаступления на востоке или, как вы только что сказали, о потенциальной угрозе с севера, из Белоруссии? Я бы определённо убедился, что я хорошо контролирую ситуацию на севере, по направлению от Белоруссии к Киеву, — сказал лорд.

Он напомнил, что в прошлом Армия РФ уже воспользовались этим, и довольно сокрушительно. Нужно следить за этим флангом очень внимательно, пояснил свои опасения Ричард Даннатт.

В интервью Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался объяснить журналисту, что переворота в России не случилось бы в любом случае: "Россия работает иначе, чем мы. Структуры в России очень стабильны. Они основаны на армии, секретных службах, полиции, так что это другая страна, ориентированная на военные действия. Это очень отличается от Германии или Венгрии". В то же время Украину он назвал страной, потерявшей суверенитет, напомнив, что мир настанет тогда, когда этого захотят американцы.

Авторы Дмитрий Шестопалов