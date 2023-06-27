Столтенберг, вероятно, задержится на посту генсека НАТО ещё на год
Euractiv: Генсеку НАТО Столтенбергу продлят полномочия ещё на год
Нынешнему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу продлят полномочия ещё на год. Об этом сообщает во вторник бельгийское издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в альянсе.
Столтенберг должен покинуть пост в сентябре, но, как утверждают журналисты, отсутствие консенсуса по кандидатуре нового генсека и затянутый украинский конфликт предопределили судьбу НАТО ещё как минимум на год.
"Мандат Столтенберга, вероятно, будет продлён уже в среду, 28 июня", — информируют источники издания.
Ранее Лайф рассказывал, как Столтенберга подняли на смех после того, как он перепутал Россию и Германию во время пресс-конференции в Вильнюсе. Комментируя ситуацию с ЧВК "Вагнер", он заявил, что произошедшее "демонстрирует хрупкость режима в Германии".
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