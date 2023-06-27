Появилось видео уничтожения украинской ДРГ при попытке прорваться в Белгородскую область

В Белгородской области бойцы подразделения "Ахмат" сорвали попытку украинской диверсионно-разведывательной группы попасть на территорию России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и показал кадры работы артиллерии по противнику.

Бойцы "Ахмат" накрыли украинских диверсантов в Белгородской области. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнём вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", — поделился чеченский лидер в телеграм-канале, опубликовав видео ликвидации боевиков.