Регион

Уведомления отключены

27 июня, 14:09

Появилось видео уничтожения украинской ДРГ при попытке прорваться в Белгородскую область

Кадыров сказал, что "Ахмат" не дал украинской ДРГ попасть в Белгородскую область

В Белгородской области бойцы подразделения "Ахмат" сорвали попытку украинской диверсионно-разведывательной группы попасть на территорию России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и показал кадры работы артиллерии по противнику.

Бойцы "Ахмат" накрыли украинских диверсантов в Белгородской области. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнём вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", поделился чеченский лидер в телеграм-канале, опубликовав видео ликвидации боевиков.

Кадыров отметил отличную работу начальников отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова, которые "всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику". Поэтому бойцы "Ахмата" легко справляются с поставленными задачами в районе Щетиновки и Богун-Городка.

Кадыров: Желающих вступить в "Ахмат" для участия в СВО становится всё больше

Кадыров: Желающих вступить в "Ахмат" для участия в СВО становится всё больше

Напомним, Кадыров сообщал, что бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими спецподразделениями будут решать проблему вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, в частности в Белгородской области. В середине июня "Ахмат" заступил на службу в данном регионе.

Обложка ©

ТАСС / Татьяна Барыбин

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров