Лукашенко указал на незаслуженную критику в адрес Шойгу

Критика в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу звучит порой незаслуженно, сделал он немало. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Глава республики отметил, что в ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер" он поручил белорусским СМИ и пресс-секретарю "ни в коем случае не делать героя" ни из кого, включая его.

"Столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте [Шойгу и Пригожин]. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", — сказал белорусский лидер, комментируя переговоры с основателем "Вагнера" 24 июня.

Лукашенко напомнил, что Шойгу не единожды бывал в Минске и министр обороны Белоруссии, как и сам президент, вели с ним серьёзные переговоры. Детали он раскрывать не стал, но подчеркнул, что министр обороны РФ "немало сделал в своей нише".