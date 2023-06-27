Лукашенко указал на незаслуженную критику в адрес Шойгу
Лукашенко: Министра обороны Шойгу порой критикуют незаслуженно, он немало сделал
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © Офис президента Республики Беларусь
Критика в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу звучит порой незаслуженно, сделал он немало. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
Глава республики отметил, что в ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер" он поручил белорусским СМИ и пресс-секретарю "ни в коем случае не делать героя" ни из кого, включая его.
"Столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте [Шойгу и Пригожин]. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", — сказал белорусский лидер, комментируя переговоры с основателем "Вагнера" 24 июня.
Лукашенко напомнил, что Шойгу не единожды бывал в Минске и министр обороны Белоруссии, как и сам президент, вели с ним серьёзные переговоры. Детали он раскрывать не стал, но подчеркнул, что министр обороны РФ "немало сделал в своей нише".
Ранее Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер". Он также признался, что Путин был настроен на жёсткое и решительное подавление беспорядков.