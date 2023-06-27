Путин призвал формировать костяк командования ВС России из проявивших себя в бою военных
Путин: Руководство ВС РФ должно формироваться из проявивших себя в боевой работе
На руководящие должности в ВС РФ должны претендовать те, кто отлично зарекомендовал себя в боевой работе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
"Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооружённых сил РФ, в том числе, конечно, и в авиационной её части", — уточнил глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа ЧВК "Вагнер". Он высоко оценил работу силовиков и подчеркнул, что их усилия помогли не допустить гражданскую войну.