Путин призвал формировать костяк командования ВС России из проявивших себя в бою военных

На руководящие должности в ВС РФ должны претендовать те, кто отлично зарекомендовал себя в боевой работе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

"Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооружённых сил РФ, в том числе, конечно, и в авиационной её части", — уточнил глава государства.