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27 июня, 12:47

Путин призвал формировать костяк командования ВС России из проявивших себя в бою военных

Путин: Руководство ВС РФ должно формироваться из проявивших себя в боевой работе

На руководящие должности в ВС РФ должны претендовать те, кто отлично зарекомендовал себя в боевой работе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

"Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооружённых сил РФ, в том числе, конечно, и в авиационной её части", — уточнил глава государства.

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Ранее сообщалось, что Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа ЧВК "Вагнер". Он высоко оценил работу силовиков и подчеркнул, что их усилия помогли не допустить гражданскую войну.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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