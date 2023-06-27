Володин попросил установить чиновников, пытавшихся покинуть РФ во время мятежа
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Комитета нижней палаты парламента по безопасности Василия Пискарёва установить, кто из чиновников пытался покинуть Россию во время попытки вооружённого мятежа. Он отметил, что оставление страны в такой сложный период должно быть наказуемым и Дума осуждает тех, кто хотел сделать это.
"Просьба председателю Комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности. И предать это гласности", — сказал он.
По оценке председателя нижней палаты, "народ не должен содержать таких людей". И чиновникам, которые должны служить государству и людям, должно быть стыдно за этот неблаговидный поступок, добавил Володин.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж на территории РФ. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 24 июня он согласился прекратить свои действия и отвести бойцов компании в тыловые лагеря. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за помощь. Сегодня, обращаясь к задействованным в тот день силовикам, глава государства заявил, что они остановили гражданскую войну, а армия и народ не поддержали мятежников.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ