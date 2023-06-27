Володин попросил установить чиновников, пытавшихся покинуть РФ во время мятежа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Комитета нижней палаты парламента по безопасности Василия Пискарёва установить, кто из чиновников пытался покинуть Россию во время попытки вооружённого мятежа. Он отметил, что оставление страны в такой сложный период должно быть наказуемым и Дума осуждает тех, кто хотел сделать это.

"Просьба председателю Комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности. И предать это гласности", — сказал он.