Российский пилот назвал "немного оскорбительными" аплодисменты после посадки

Пилот российской авиакомпании поделился мнением насчёт сложившейся среди пассажиров самолётов традиции аплодировать после того, как воздушное судно взлетело или совершило посадку. Лётчик объяснил, почему этот обычай кажется ему "странным", "ненужным" и "немного оскорбительным".

"Лично я считаю эту традицию ненужной, даже немного оскорбительной. В Японии не приняты чаевые, потому что каждый работник выполняет свои обязанности и делает это максимально хорошо. А аплодисменты в салоне выглядят так, как будто мы и не должны были прилететь, но в благодарность за внезапный хороший исход нам похлопали", — рассказал пилот порталу "Страсти" на условиях анонимности.

На вопрос о том, что больше всего раздражает пилота в пассажирах, собеседник портала затруднился ответить, объяснив это тем, что в его работе ситуации, требующие контакта с людьми в салоне, возникают редко. Зато рассказал о том, что выводит из себя бортпроводников: они терпеть не могут, когда их воспринимают как обслугу.

"Они на борту вообще не для этого. Принести вам касалетку — третьестепенная их обязанность", — подчеркнул лётчик.