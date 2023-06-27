Матвиенко рассказала о попытке Сороса писать учебники истории для России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что не согласилась сотрудничать с американским финансистом Джорджем Соросом по вопросам российского образования, когда находилась на посту вице-премьера РФ с 1998 по 2003 год.

"Ко мне попросился на встречу господин Сорос, который с 90-х годов под видом грантов, которые выделялись якобы на модернизацию образования, <…> на самом деле эти деньги осваивали их эксперты, специалисты, которых направляли к нам. Они сидели и писали за нас учебники истории. Понятно, в каком ключе они были написаны", — пояснила она на встрече с участниками проекта "Поезд памяти" в Уфе.

Сорос принимал участие в формировании образования РФ и очень надеялся, что сотрудничество продолжится и с новым правительством, отметила Матвиенко. Финансист даже пообещал 100 миллионов долларов на эти цели, но получил от ворот поворот. Спикер тогда ответила ему, что Россия найдёт свои средства на образование, а учебники истории будут писать наши учёные.