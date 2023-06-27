Уральский школьник с ДЦП взял золото на чемпионате мира по шахматам в Сербии

17-летний Серёжа Серебряков из Верхней Пышмы с детства почти не видит и не слышит, но у него есть горячо любимое занятие — шахматы. Парень поучаствовал в 22-м чемпионате мира по шахматам в Сербии и завоевал золото — когда-то это казалось ему мечтой.

"Шахматы помогают Серёже социализироваться, взращивают в нём волю к победе, учат дисциплине и целеустремлённости", — рассказала мама школьника kp.ru.

Однажды на российских соревнованиях Сергей выиграл бронзу, после чего его заметил международный мастер спорта по шахматам Дмитрий Щербин. Эксперт сказал, что мальчик должен обязательно попробовать себя на чемпионате мира по шахматам для лиц с ПОДА (повреждение опорно-двигательного аппарата). Такие слова невероятно вдохновили Серёжу.

Чемпионат мира проходил в Сербии, но 150 тысяч на эту поездку у семьи просто не было. Исполнить мечту школьника помог Фонд святой Екатерины.

"Я очень обрадовался, когда узнал, что поеду. И иду за как можно большим количеством медалей, хотя понимаю, что чемпионом мира мне не стать: много будет более опытных соперников. Даже участие в таком чемпионате бесценно и важно для меня!" — говорил мальчик перед поездкой.

Соперниками Сергея были 26 участников из 14 стран. Школьник завоевал в шахматном чемпионате три призовых места в разных категориях: золотую медаль по рапиду (быстрые шахматы), серебряную медаль в блице и бронзовую — в классических шахматах, сумев обыграть чемпионку мира Светлану Герасимову.