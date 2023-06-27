Врач рассказала о пугающих последствиях хламидиоза у мужчин
Врач Близнюк: При запущенном хламидиозе у мужчин может случиться спайка уретры
Основным симптомом проявления хламидиоза у мужчин является покраснение головки полового члена в области выхода мочеиспускательного канала. Также он может проявляться зудом и выделениями. Об этом рассказала гинеколог Елена Близнюк.
"Основной симптом хламидиоза у мужчин — покраснение головки полового члена, где находится выход мочеиспускательного канала, так как хламидии поражают уретру, также могут появиться выделения и зуд при мочеиспускании. Симптомы хламидиоза обычно появляются через 8–10 суток после полового акта, в ходе которого произошло заражение", — подчеркнула врач в беседе с NEWS.ru.
Если заболевание оставить без лечения, то хламидиоз может привести к спаечным процессам в уретре, предостерегла медик. На такой стадии появятся проблемы с мочеиспусканием.
"А если инфекция будет распространяться дальше, к воспалению придатков яичка, то это негативно повлияет на репродуктивную функцию", — подытожила гинеколог.
Употребление некоторых продуктов может привести к "запечатыванию" сосудов. Уролог объяснил, как пирожные и торты повышают риск инсульта и атеросклероза.
Freepik