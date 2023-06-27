Врач рассказала о пугающих последствиях хламидиоза у мужчин

Основным симптомом проявления хламидиоза у мужчин является покраснение головки полового члена в области выхода мочеиспускательного канала. Также он может проявляться зудом и выделениями. Об этом рассказала гинеколог Елена Близнюк.

"Основной симптом хламидиоза у мужчин — покраснение головки полового члена, где находится выход мочеиспускательного канала, так как хламидии поражают уретру, также могут появиться выделения и зуд при мочеиспускании. Симптомы хламидиоза обычно появляются через 8–10 суток после полового акта, в ходе которого произошло заражение", — подчеркнула врач в беседе с NEWS.ru.

Если заболевание оставить без лечения, то хламидиоз может привести к спаечным процессам в уретре, предостерегла медик. На такой стадии появятся проблемы с мочеиспусканием.

"А если инфекция будет распространяться дальше, к воспалению придатков яичка, то это негативно повлияет на репродуктивную функцию", — подытожила гинеколог.