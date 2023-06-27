В России захотели создать "цифровой аналог" Бога, Церковь в раздумьях

Российский психолог Виктория Хорошилова считает, что для верующих нужно создать "цифровой аналог Бога" на основе нейросети, который в некоторой степени заменит психологическую консультацию и окажет поддержку. Об этом она сказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

"Такая инициатива сделает психологические услуги доступнее и быстрее. Всё-таки к психологу может попасть не каждый, а с таким ботом человек может легко пообщаться. За нейросетями будущее. А для верующих будет полезно обращение к Богу. Это своего рода терапия", — объяснила она.

В свою очередь священнослужители не стали осуждать подобную инициативу и называть её грехом, однако выразили опасения, что практически это неосуществимо, так как никто не знает, как будет развиваться искусственный интеллект и не окажется ли человечество под его тотальным контролем.

"Искусственный интеллект — вещь неплохая, как неплох компьютер, как совершенно неплоха идея Интернета. Но мы знаем, что такое часто превращается в ярмарку тщеславия, инструмент разврата и невежества людей", — сказал протоиерей Вячеслав Харинов.