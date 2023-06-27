В России захотели создать "цифровой аналог" Бога, Церковь в раздумьях
Психолог Хорошилова предложила "заменить" Бога нейросетью в России
Российский психолог Виктория Хорошилова считает, что для верующих нужно создать "цифровой аналог Бога" на основе нейросети, который в некоторой степени заменит психологическую консультацию и окажет поддержку. Об этом она сказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
"Такая инициатива сделает психологические услуги доступнее и быстрее. Всё-таки к психологу может попасть не каждый, а с таким ботом человек может легко пообщаться. За нейросетями будущее. А для верующих будет полезно обращение к Богу. Это своего рода терапия", — объяснила она.
В свою очередь священнослужители не стали осуждать подобную инициативу и называть её грехом, однако выразили опасения, что практически это неосуществимо, так как никто не знает, как будет развиваться искусственный интеллект и не окажется ли человечество под его тотальным контролем.
"Искусственный интеллект — вещь неплохая, как неплох компьютер, как совершенно неплоха идея Интернета. Но мы знаем, что такое часто превращается в ярмарку тщеславия, инструмент разврата и невежества людей", — сказал протоиерей Вячеслав Харинов.
Ранее эксперты предупредили, что от злоупотребления нейросетями можно отупеть. Они могут плохо влиять на когнитивные способности мозга, особенно у школьников. Если раньше учащиеся шли в библиотеку, работали с книгами, то теперь появилась легкодоступность знаний.
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