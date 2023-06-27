Тонущего школьника достали из Мещерского пруда в Москве
SHOT: Подростка достали из воды на пляже в Солнцеве
Подростка достали из воды на пляже в столичном районе Солнцево. Как сообщает SHOT, отдыхающие возле Мещерского пруда начали звать на помощь, сообщив, что кто-то тонет. Уже через несколько минут спасатели выловили подростка из водоёма, сейчас его везут в больницу.
Что именно произошло, выясняется.
Ранее спасатель объяснил, почему ни в коем случае нельзя подплывать к утопающему спереди. Первым делом рекомендуется бросить тонущему любое средство, которое удержит его над поверхностью воды. Это может быть верёвка, спасательный круг.
ТАСС / Яковлев Александр