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27 июня, 15:24

Тонущего школьника достали из Мещерского пруда в Москве

SHOT: Подростка достали из воды на пляже в Солнцеве

Подростка достали из воды на пляже в столичном районе Солнцево. Как сообщает SHOT, отдыхающие возле Мещерского пруда начали звать на помощь, сообщив, что кто-то тонет. Уже через несколько минут спасатели выловили подростка из водоёма, сейчас его везут в больницу.

Что именно произошло, выясняется.

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Ранее спасатель объяснил, почему ни в коем случае нельзя подплывать к утопающему спереди. Первым делом рекомендуется бросить тонущему любое средство, которое удержит его над поверхностью воды. Это может быть верёвка, спасательный круг.

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ТАСС / Яковлев Александр

Алексей Берковиц
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