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27 июня, 15:44

В Совфеде поддержали идею раскрыть имена бежавших из России чиновников

Сенатор Цеков не возражает, если Росавиация назовёт бежавших из РФ чиновников

Сенатор от Крыма и член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков считает, что Росавиация могла бы опубликовать списки предпринимателей и чиновников, покинувших страну во время мятежа 24 июля. Об этом он рассказал NEWS.ru, комментируя соответствующие призывы из Госдумы.

"Я не возражаю, но для меня это не является чем-то желанным. Вопрос в том, почему улетели. А если человек полетел на лечение или за детьми, к больной матери? Обнаружат, а потом должны оправдываться, почему полетели? Может, были жизненно необходимые дела", — полагает политик.

Однако сенатор не думает, что есть веские основания обвинять в чём-то чиновников, которые якобы очень испугались. Цеков уверен, что таких ничтожно мало, ведь "только люди с воспалённым мозгом могли подумать, что субботние события завершатся кровопролитием". По его словам, многие ожидали благоприятного разрешения ситуации с ЧВК "Вагнер" в течение нескольких дней, но всё завершилось ещё раньше.

Володин попросил установить чиновников, пытавшихся покинуть РФ во время мятежа

Володин попросил установить чиновников, пытавшихся покинуть РФ во время мятежа

Ранее первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать список высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, покинувших Москву во время вооружённого мятежа 24 июня.

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ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
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