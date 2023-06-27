В Совфеде поддержали идею раскрыть имена бежавших из России чиновников

Сенатор от Крыма и член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков считает, что Росавиация могла бы опубликовать списки предпринимателей и чиновников, покинувших страну во время мятежа 24 июля. Об этом он рассказал NEWS.ru, комментируя соответствующие призывы из Госдумы.

"Я не возражаю, но для меня это не является чем-то желанным. Вопрос в том, почему улетели. А если человек полетел на лечение или за детьми, к больной матери? Обнаружат, а потом должны оправдываться, почему полетели? Может, были жизненно необходимые дела", — полагает политик.

Однако сенатор не думает, что есть веские основания обвинять в чём-то чиновников, которые якобы очень испугались. Цеков уверен, что таких ничтожно мало, ведь "только люди с воспалённым мозгом могли подумать, что субботние события завершатся кровопролитием". По его словам, многие ожидали благоприятного разрешения ситуации с ЧВК "Вагнер" в течение нескольких дней, но всё завершилось ещё раньше.