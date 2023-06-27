Москвича развели на 200 тысяч при покупке бронежилетов для друзей – бойцов СВО

Житель Москвы лишился 200 тысяч рублей при попытке купить бронежилеты для друзей, которые принимают участие в СВО. Как стало известно SHOT, на мошенников 32-летний Олег нарвался в Сети.

Мужчина решил внести свой вклад в СВО и начал искать для друзей снаряжение. Он выбрал из поиска сайт, который ему показался подходящим, и связался с менеджером. Стороны уточнили размер и класс бронезащиты, а Олега попросили внести 200 тысяч. Покупателя не смутило требование перевести деньги на карту. Он всё сделал и начал ждать, что ему перезвонят.

Тогда и началось самое интересное, а именно — ничего не случилось. Ни бронежилетов, ни звонка от менеджера москвич не дождался. В итоге на Олега снизошло озарение, он пошёл в полицию. Теперь она разбирается в истории.