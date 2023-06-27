Банкир разъяснил суть изменений в выдаче кредитов с 1 июля

С 1 июля 2023 года предельная процентная ставка по займам снизится с 1% в день до 0,8%. Полная стоимость потребительского кредита теперь не может превышать 292% годовых, раньше она составляла 365%. Максимальный размер переплаты уменьшится со 150% до 130%. Об этом рассказал РИАМО генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков.

Специалист пояснил, что понижение процентной ставки по потребкредитам связано с политикой ЦБ РФ — так регулятор пытается снизить долговую нагрузку на граждан. Ведь чем меньше переплата, тем легче заёмщикам погашать долги. Такие ограничения сделают займы дешевле, но ненамного, заметил Петков.

"0,2% — небольшая разница. Например, если сейчас заёмщик берёт 10 тысяч рублей на 10 дней под 1%, он возвращает 11 тысяч рублей. С июля заём в 10 тысяч рублей на 10 дней обойдётся уже в 10,8 тысячи рублей", — объяснил он.

Поскольку новые правила сократят доход МФО, стоит ожидать ужесточения скоринга (система оценки кредитоспособности лиц) со стороны микрофинансовых организаций (МФО), считает эксперт. Поэтому займы рискуют стать менее доступными. Бизнесу придётся подстраиваться под новые требования, компании начнут искать способы вернуть доходы, говорит Петков, но это едва ли будет возможно за счёт увеличения портфеля из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ).

"В этом году ЦБ уже сокращал долю займов с высокой долговой нагрузкой до 35% портфеля МФО. На июль назначено новое понижение — до 30%. Поэтому, чтобы удержать старых и привлечь новых клиентов, игроки станут расширять продуктовые линейки и улучшать сервис", — объясняет эксперт.

Кто не адаптируется — покинет рынок. Уход легальных кредиторов может привести к росту числа "чёрных" игроков, что плохо скажется и на заёмщиках, и на добросовестных МФО, предупредил Петков. Но ЦБ тщательно следит за мошенниками и вовремя пресекает их деятельность, поэтому вряд ли нелегалам удастся долго держаться на рынке.