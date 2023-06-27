МИД России вызвал на ковёр израильского дипломата

МИД России вызвал временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса в связи с высказываниями посла еврейского государства в Киеве Михаила Бродского о прославлении пособников нацистов на Украине. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

"Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно, а взаимодействие с украинской властью не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников", — объяснили в дипведомстве.

В российском министерстве напомнили Краусу о том, что Россия и Израиль вместе пытались дать достойный отпор попыткам переписывания истории и "прославления" приспешников нацистских карателей. Дипломату указали на важность продолжения совместных усилий на этом направлении и однозначной оценки действий тех, кто стремится поощрять русофобские настроения и вдохновляется "достижениями" таких военных преступников, как Бандера и Шухевич, запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев.