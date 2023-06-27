Регион

Уведомления отключены

27 июня, 16:11

МИД России вызвал на ковёр израильского дипломата

Временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса вызвали в МИД РФ

<p>Временный поверенный в делах Израиля Ронен Краус. Обложка © <a href="https://media.kpfu.ru/news/kfu-prinyal-polnomochnogo-ministra-posolstva-izrailya-v-moskve" target="_blank" rel="noopener noreferrer">media.kpfu.ru</a></p>

Временный поверенный в делах Израиля Ронен Краус. Обложка © media.kpfu.ru

МИД России вызвал временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса в связи с высказываниями посла еврейского государства в Киеве Михаила Бродского о прославлении пособников нацистов на Украине. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

"Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно, а взаимодействие с украинской властью не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников", — объяснили в дипведомстве.

В российском министерстве напомнили Краусу о том, что Россия и Израиль вместе пытались дать достойный отпор попыткам переписывания истории и "прославления" приспешников нацистских карателей. Дипломату указали на важность продолжения совместных усилий на этом направлении и однозначной оценки действий тех, кто стремится поощрять русофобские настроения и вдохновляется "достижениями" таких военных преступников, как Бандера и Шухевич, запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев.

Путин: Российские военные сражаются с прямыми последователями нацизма в ходе СВО

Путин: Российские военные сражаются с прямыми последователями нацизма в ходе СВО

А в ходе выступления на ПМЭФ Путин назвал украинского лидера Владимира Зеленского позором еврейского народа, так как в стране приравнивают к героям нацистские формирования. Глава государства напомнил, что полтора миллиона евреев было уничтожено бандеровцами на Украине.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Израиль
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • История

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров