Гастроэнтеролог назвала неожиданные причины для отказа от каши по утрам

Каша — одно из самых популярных блюд для завтрака, однако по медицинским показаниям оно подходит не всем Об этом рассказала Ольга Глушко, педиатр и детский гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная".

Многие люди ассоциируют утреннюю кашу с правильным и здоровым завтраком. Да и исторически сложилось так, что на территории современной России каши популярны издавна, и для их приготовления придумали множество самых разнообразных рецептов. Однако при наличии некоторых проблем со здоровьем от употребления каши на завтрак лучше отказаться. Например, людям, страдающим непереносимостью глютена (целиакией) не рекомендуется есть глютенсодержащие каши, а людям с лактазной недостаточностью — молочные. Но есть и другие противопоказания.

"Как показывают исследования, начинать день с каши не лучшая идея для людей с нарушением углеводного обмена. Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением мёда, сухофруктов и цукатов. Такие каши приведут к повышению уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, потребует выработки инсулина. А значит, уровень сахара в крови упадёт, человек проголодается и начнёт перекусывать далеко не всегда полезной едой", — сообщила гастроэнтеролог в беседе с "Газетой.ru".

Медик уточнила, что таким людям в качестве оптимального завтрака лучше выбирать еду из белков и жиров, в которой будет достаточное содержание клетчатки. А если от злаков совсем не хочется отказываться, то можно завтракать гречкой, пшеном или семенами киноа и амаранта.