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27 июня, 16:32

Терапевт опровергла миф о тесной связи ангины и мороженого

Врач Мамаева: Риск заболеть ангиной из-за холодных напитков выше, чем из-за мороженого

Ангину можно спровоцировать локальным переохлаждением глотки, когда мы, к примеру, жадно пьём в жаркую погоду холодный лимонад. В особой зоне риска находятся люди с хроническим тонзиллитом, предупредила терапевт клиники "УГМК-Здоровье" Ольга Мамаева.

"Приём холодных напитков, конечно, более чреват для организма, нежели потребление, например, фруктового льда, мороженого", — объяснила врач в интервью нашим коллегам из РИА "ФедералПресс".

По словам Мамаевой, замороженные десерты люди едят постепенно, согревают во рту, а уже потом глотают. А когда мы пьём, холодная жидкость моментально обволакивает ротовую полость, увеличивая риск возникновения переохлаждения и ангины.

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Ранее Лайф писал, что кондиционеры значительно помогают переносить летнюю жару, а в холодное время года — согреться. Но в некоторых случаях такое устройство может серьёзно навредить здоровью. Поэтому поток воздуха от него не должен быть заметно холоднее.

Обложка ©

Christian Bowen / Unsplash

Марина Калегина
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