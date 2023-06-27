Терапевт опровергла миф о тесной связи ангины и мороженого
Врач Мамаева: Риск заболеть ангиной из-за холодных напитков выше, чем из-за мороженого
Ангину можно спровоцировать локальным переохлаждением глотки, когда мы, к примеру, жадно пьём в жаркую погоду холодный лимонад. В особой зоне риска находятся люди с хроническим тонзиллитом, предупредила терапевт клиники "УГМК-Здоровье" Ольга Мамаева.
"Приём холодных напитков, конечно, более чреват для организма, нежели потребление, например, фруктового льда, мороженого", — объяснила врач в интервью нашим коллегам из РИА "ФедералПресс".
По словам Мамаевой, замороженные десерты люди едят постепенно, согревают во рту, а уже потом глотают. А когда мы пьём, холодная жидкость моментально обволакивает ротовую полость, увеличивая риск возникновения переохлаждения и ангины.
Ранее Лайф писал, что кондиционеры значительно помогают переносить летнюю жару, а в холодное время года — согреться. Но в некоторых случаях такое устройство может серьёзно навредить здоровью. Поэтому поток воздуха от него не должен быть заметно холоднее.