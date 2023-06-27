Терапевт опровергла миф о тесной связи ангины и мороженого

Ангину можно спровоцировать локальным переохлаждением глотки, когда мы, к примеру, жадно пьём в жаркую погоду холодный лимонад. В особой зоне риска находятся люди с хроническим тонзиллитом, предупредила терапевт клиники "УГМК-Здоровье" Ольга Мамаева.

"Приём холодных напитков, конечно, более чреват для организма, нежели потребление, например, фруктового льда, мороженого", — объяснила врач в интервью нашим коллегам из РИА "ФедералПресс".

По словам Мамаевой, замороженные десерты люди едят постепенно, согревают во рту, а уже потом глотают. А когда мы пьём, холодная жидкость моментально обволакивает ротовую полость, увеличивая риск возникновения переохлаждения и ангины.