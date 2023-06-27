Политолог оценила последствия смены генсека НАТО для России

Для России не имеет значения, появится ли в НАТО новый генеральный секретарь или останется на этой должности Йенс Столтенберг. Таким мнением поделилась с Лайфом кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко, комментируя информацию о продлении полномочий действующего генсека.

"Ситуация принципиально не изменится независимо от того, остаётся ли он на своём посту или будет новый генеральный секретарь. Данная должность предполагает выполнение исключительно таких технических функций, какого-то политического смысла она по большому счёту не имеет", — объяснила она.

По её словам, генсек выполняет лишь координирующую роль между всеми странами НАТО, а все значимые политические решения принимают отдельные страны в составе альянса: США, Великобритания, Германия. Хотя Столтенберг является статусной и знаковой фигурой, его уход никак не отразится на России.

Войко добавила, что НАТО в любом случае продолжит занимать принципиальную позицию в вопросах поставок оружия Украине и противостоять России, и этот вектор не сменится даже при кадровых перестановках в альянсе. Единственное, что новый генсек может попробовать поискать новые подходы к тому, чтобы привлечь на свою сторону дружественные РФ страны.

Также политолог обратила внимание, что сейчас нет никого, кто бы сменил Столтенберга и неожиданно стал бы лояльно относиться к Москве. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая рассматривалась в качестве преемника, относится к России едва ли лучше. Войко отметила, что сейчас нашей стране вообще не нужно зацикливаться на вопросах контактов с НАТО.

"Россия до 2022 года выстраивала отношения с каждым государством альянса либо коллективного Запада по отдельности. Это удавалось лучше и способствовало более тесному и более предметному диалогу, нежели работа с альянсами, союзами и так далее", — резюмировала эксперт.